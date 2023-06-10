Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 10.06.23
Дані уточнюються / Data are being updated.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.06.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 214660 (+890) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3909 (+8) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7607 (+7) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 3717 (+15) од,
- РСЗВ / MLRS – 600 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 362 (+3) од,
- літаків / aircraft – 314 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3263 (+16),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1176 (+5),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6428 (+18) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 507 (+5).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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