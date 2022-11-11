Окупанти вже хочуть «евакуювати» колаборантів з Нової Каховки

11 листопада зрадникам повідомили, що 12 листопада їм потрібно “евакуюватися”.

На тлі успіхів ЗСУ на правому березі Дніпра, рашистам на лівому березі стає “тривожно”. Після того, як захисники України зайшли до Херсона, окупанти вирішили тікати та рятувати колаборантів у Новій Каховці.

Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни планують вивозити зрадників. “Евакуацію” вони запланували на 12 листопада.

“Місто розташоване на лівому березі Дніпра, навпроти Берислава. Сьогодні працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що 12 листопада вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що рашисти хочуть “евакуювати” родичів зрадників й працівників “управління праці та соціальної політики” окупаційної “адміністрації”. Для цього вони навіть виділили два автобуси.

У Центрі спротиву наголошують, що кожен колаборант не уникне покарання. Усі зрадники будуть відповідати за свої злочини згідно з законодавством України. // УНІАН