Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 13.08.22

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Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 13.08 were approximately:

  • особового складу / personnel – близько/ about 43400 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 1856 (+7) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 4115 (+7) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 978 (+3) од,
  • РСЗВ / MLRS – 261 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 136 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 779 (+1),
  • крилаті ракети / cruise missiles – 187 (+2),
  • кораблі /катери / warships / boats – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3036 (+15) од,
  • спеціальна техніка / special equipment – 91 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Kryvyi Rih directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 

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