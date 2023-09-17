Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 17.09.23
Дані уточнюються / Data are being updated.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.09.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 272320 (+530) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 4620 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 8828 (+4) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 6003 (+15) од,
- РСЗВ / MLRS – 776 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 523 (+2) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4742 (+4),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1455 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8537 (+12) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 896 (+5).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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