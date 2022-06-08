У Запорізькій області загарбники розстріляли залізничника

Російські військові розстріляли машиніста тепловоза Пологівського локомотивного депо регіональної філії «Придніпровська залізниця”.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на допис Укрзалізниці у Телеграмі.

“Роман Семененко працював машиністом тепловоза Пологівського локомотивного депо регіональної філії «Придніпровська залізниця. Він із залізничної династії, продовжив справу батька та старшого брата. Коли Пологи окупували російські загарбники, залізничник відправив родину в безпечне місце, а сам приєднався до місцевого руху спротиву. Його учасники дієво дошкуляли ворогу”, — йдеться у дописі.

За інформацією одного з побратимів, окупанти вистежили Романа й арештували. Катували й допитували, вимагаючи розкрити інформацію про схрон зброї та місцезнаходження старшого брата, який разом з іншими пологівчанами протидіяли ворогам у Запорізькій області. Роман не зізнався й нікого не здав. Його розстріляли.

У Романа залишилися дружина та тринадцятирічна донька Поліна.