У Запорізькій області загарбники розстріляли залізничника

Опубликовано

Російські військові розстріляли машиніста тепловоза Пологівського локомотивного депо регіональної філії «Придніпровська залізниця”.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на допис Укрзалізниці у Телеграмі.

Окупанти могли відмовитись їхати воювати в Україну – з'явилися докази – війна в Україні

“Роман Семененко працював машиністом тепловоза Пологівського локомотивного депо регіональної філії «Придніпровська залізниця. Він із залізничної династії, продовжив справу батька та старшого брата. Коли Пологи окупували російські загарбники, залізничник відправив родину в безпечне місце, а сам приєднався до місцевого руху спротиву. Його учасники дієво дошкуляли ворогу”, — йдеться у дописі.

За інформацією одного з побратимів, окупанти вистежили Романа й арештували. Катували й допитували, вимагаючи розкрити інформацію про схрон зброї та місцезнаходження старшого брата, який разом з іншими пологівчанами протидіяли ворогам у Запорізькій області. Роман не зізнався й нікого не здав. Його розстріляли.

У Романа залишилися дружина та тринадцятирічна донька Поліна.

Like

Метки:

Читайте также: