Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 17.11.23
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.11.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 316760 (+1140) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5415 (+27) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 10132 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 7712 (+29) од,
- РСЗВ / MLRS – 895 (+3) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 585 (+0) од,
- літаків / aircraft – 323 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5709 (+20),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1563 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 10077 (+17) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1086 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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