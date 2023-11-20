Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 20.11.23
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.11.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 319210 (+640) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5439 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 10168 (+2) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 7748 (+4) од,
- РСЗВ / MLRS – 899 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 588 (+0) од,
- літаків / aircraft – 323 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5764 (+9),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1563 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 10127 (+7) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1097 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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