Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 21.04.25
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 21.04.25
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 941770 (+670) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10679 (+2) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22273 (+2) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 26659 (+10) од,
- РСЗВ / MLRS – 1368 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1139 (+0) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 33270 (+30),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3148 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 45324 (+50) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3859 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet