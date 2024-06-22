Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 22.06.24
УВАГА! Загальна цифра втрат противника у БпЛА оперативно тактичного рівня подана з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 533090 (+1110) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8009 (+8) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15383 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 14188 (+28) од,
- РСЗВ / MLRS – 1106 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 861 (+0) од,
- літаків / aircraft – 359 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11305 (+15),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2302 (+4),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19204 (+23) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2369 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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