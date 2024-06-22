Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 22.06.24

УВАГА! Загальна цифра втрат противника у БпЛА оперативно тактичного рівня подана з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.06.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 533090 (+1110) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8009 (+8) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 15383 (+11) од,

артилерійських систем / artillery systems – 14188 (+28) од,

РСЗВ / MLRS – 1106 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 861 (+0) од,

літаків / aircraft – 359 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11305 (+15),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2302 (+4),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19204 (+23) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2369 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ