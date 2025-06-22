Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 22.06.25
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.06.25
- особового складу / personnel – близько / about 1011490 (+1100) осіб / persons
- танків / tanks – 10964 (+9) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22867 (+2) од
- артилерійських систем / artillery systems – 29432 (+39) од
- РСЗВ / MLRS – 1421 (+0) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1188 (+0) од
- літаків / aircraft – 416 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 41579 (+157)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3376 (+7)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 52734 (+117) од
- спеціальна техніка / special equipment – 3920 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet