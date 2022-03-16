Російські окупанти вперше скинули бомби на цивільні об‘єкти Запоріжжя
Російські окупанти вперше бомбардували цивільні об‘єкти в Запоріжжі.
Джерело: голова Запорізької ОДА/ОВА Олександр Старух у Telegram
Пряма мова: «Ранок виявився не добрим. Головна новина — вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними ніхто не загинув.
Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду».
На другу годину ночі 3207 автомобілів з Маріуполя приїхали до Запоріжжя. Влада вже прийняла та розселила більше 3000 людей, з них 772 дитини. // УПTweet