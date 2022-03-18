Окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі, – КМДА
На місці працюють рятувальники та медики.
Уранці п’ятниці, 18 березня, російські військові завдали удару по житловому кварталу в Подільському районі Києва.
Про це повідомили у КМДА.
«Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі», – сказано в повідомленні.
На місці вже працюють рятувальники та медики.
Характер, кількість пошкоджень житлових будинків і кількість постраждалих уточнюється. // LB.uaTweet