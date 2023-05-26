Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 26.05.23. Знищено 10 крилатих ракет, 23 «Шахеди» та 2 розвідувальних БпЛА
Дані уточнюються / Data are being updated.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.05.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 205720 (+460) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3796 (+1) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7435 (+3) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 3384 (+25) од,
- РСЗВ / MLRS – 570 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 328 (+1) од,
- літаків / aircraft – 310 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2910 (+3),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1015 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6161 (+13) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 446 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
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Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet