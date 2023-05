Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 26.05.23. Знищено 10 крилатих ракет, 23 «Шахеди» та 2 розвідувальних БпЛА

Дані уточнюються / Data are being updated.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.05.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 205720 (+460) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3796 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7435 (+3) од,

артилерійських систем / artillery systems – 3384 (+25) од,

РСЗВ / MLRS – 570 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 328 (+1) од,

літаків / aircraft – 310 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 296 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2910 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1015 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6161 (+13) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 446 (+2).

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

***

Знищено 10 крилатих ракет, 23 «Шахеди» та 2 розвідувальних БпЛА Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22.00 і тривала до 5.00 26 травня. Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України. Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрону: – 10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря; – 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.); – 31 ударний БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь», ЗНИЩЕНО: – 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555; – 23 ударних дрони «Shahed-136/131»; – 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Мерлін-ВР». Відзначено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine