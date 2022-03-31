Кількість загиблих від удару по Миколаївській ОДА зросла до 20 осіб

На місці продовжують працювати рятувальники.

Число загиблих в результаті попадання ракети у будівлю Миколаївської облдержадміністрації зросло до 20.

Про це повідомляють у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області в Facebook.

«Станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей (рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації)», — йдеться у повідомленні.

Наразі пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Як повідомлялося, вранці 29 березня російські окупанти вдарили по будівлі Миколаївської ОДА. У результаті обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх. // УНІАН