Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 27.06.24

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 27.06.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 539320 (+1260) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 8042 (+3) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 15459 (+9) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 14363 (+42) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 868 (+5) од,
  • літаків / aircraft – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11459 (+24),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2324 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19468 (+61) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2420 (+11)

Дані уточнюються / Data are being updated.

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У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу «Shahed».
Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:
– 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області (рф);
– 4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
– 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області (рф);
– 23 ударні БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ (рф).
В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:
– 4 крилаті ракети «Калібр»;
– 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
– 23 ударні БпЛА типу «Shahed».

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ

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