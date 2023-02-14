Союзники допоможуть Україні перейти в контрнаступ навесні, – глава Пентагону

Країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час засідання у форматі Рамштайн.

“Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення (щодо військової підтримки України – ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну у її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні”, – заявив Остін.

Він запевнив, країни-партнери робитимуть все необхідне, щоб Україна отримала всю ту допомогу, яку їй пообіцяли.