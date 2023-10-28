Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 28.10.23
Дані уточнюються / Data are being updated.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.10.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 298420 (+740) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5167 (+22) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 9749 (+23) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 7180 (+18) од,
- РСЗВ / MLRS – 834 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 558 (+2) од,
- літаків / aircraft – 320 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5399 (+9),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1541 (+3),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9524 (+11) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1011 (+0).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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