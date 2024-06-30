Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 30.06.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 30.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 542700 (+1140) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8080 (+7) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15524 (+19) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 14533 (+53) од,
- РСЗВ / MLRS – 1110 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 873 (+2) од,
- літаків / aircraft – 360 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11584 (+46),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2331 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19643 (+75) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2448 (+12)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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