Російські окупанти вдарили з артилерії по житлових будинках Миколаєва: є постраждалі

В одному з будинків постраждали три поверхи, в квартирах знаходилися люди.

Російські окупанти завдали нового удару по житлових будинках Миколаєва. В результаті атаки росіян постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВК Віталій Кім.

«Як завжди, окупанти артилерією по «військовому» об’єкту. 5 поранених», — повідомив Кім.

При цьому він опублікував відео, зняте в одному з постраждалих будинків. На кадрах видно, що в результаті атаки постраждали три поверхи, а все навколо затягнуто чи то димом, чи то пилом.

У квартирах обвалилася стеля, а уламкам засипало те, що залишилося від житла українців. Крім того, ударною хвилею вибило шибки в будинку. Також в об’єктив камери потрапили пожежні рукави, ймовірно, сталося загоряння. На місці інциденту працюють рятувальники.

УНІАН