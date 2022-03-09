Генштаб попередив про можливі диверсії в Рівненській та Львівській областях
Західна та Північно-західна частини України залишаються відносно спокійними напрямками. Проте російські окупанти планують проведення диверсій в Рівненській та Львівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що диверсії можуть бути на військових та інфраструктурних об’єктах.
«Зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях диверсійно-розвідувальними групами окупантів», — йдеться у повідомленні.