Генштаб попередив про можливі диверсії в Рівненській та Львівській областях

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Західна та Північно-західна частини України залишаються відносно спокійними напрямками. Проте російські окупанти планують проведення диверсій в Рівненській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб попередив про можливі диверсії в Рівненській та Львівській областях

Фото: в Рівненській та Львівській областях очікуються диверсії (УНІАН)

Зазначається, що диверсії можуть бути на військових та інфраструктурних об’єктах.

«Зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях диверсійно-розвідувальними групами окупантів», — йдеться у повідомленні.

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