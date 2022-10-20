Генштаб: загроза російського наступу з півночі зростає, цього разу напрям може змінитись

Загроза наступу росії з території білорусі зростає, адже противник прагне відрізати ланцюги постачання західної зброї до України.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, передає УНН.

«Загроза відновлення збройними силами рф наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок може бути змінений на захід білорусько-українського кордону. Для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки україни від країн партнерів», – повідомив Громов.

Він додав, що на території білорусі проводяться заходи з підготовки до прихованої мобілізації. Крім того, білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів, а на аеродромах розміщені літаки МіГ-31, що можуть бути озброєні крилатими ракетами типу “Калібр”.