Генштаб ЗСУ: білоруські спецпризначенці не братимуть участі у війні з Україною

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про відмову спецпризначенців ЗС Білорусі брати участь у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

У відомстві зазначили, що про небажання військовослужбовців спеціальних сил Білорусі воювати проти нашої країни заявив представник цього роду військ. «Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україною. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть», — йдеться в повідомленні.