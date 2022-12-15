Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати ворога

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Українські бійці за останню добу знищили ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 96 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 15 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків – 2975 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 5946 (+9) од,
  • артилерійських систем – 1943 (+12) од,
  • РСЗВ – 406 (+2) од,
  • засоби ППО – 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1644 (+27),
  • крилаті ракети – 592 (+0),
  • кораблі/катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+1) од,
  • спеціальна техніка – 172 (+1).

 

 

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