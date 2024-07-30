Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази в Курській області РФ

Триває злагоджена робота Сил оборони України: завдано удару по черговому стратегічному об’єкту російських окупантів.

Сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога «Логістичний центр №43» в населеному пункті Вози, Курська область рф. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа.

Удар завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється.

Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України.

Далі буде…

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ