Генштаб ЗСУ спростував заяви рашистів про «звільнення» Курщини

Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області рф не відповідають дійсності.

Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони.

Від початку доби в операційній зоні угруповання військ “Курськ” відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває.

Загроза оточення наших підрозділів відсутня.

Заяви ворожого керівництва про “розгром” українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне.

Активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області рф також тривають.

Генеральний штаб ЗСУ