ДБР затримало начальника окупаційної «поліції» Балаклії, якого забули при втечі рашисти

ДБР затримало начальника окупаційної «поліції» Балаклії. Раніше зрадник був одним з керівників Балаклійської полиції. Під час окупації погодився співпрацювати з росіянами.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

У межах відпрацювання інформації щодо можливої співпраці на деокупованих територіях місцевих правоохоронців з окупантами, працівникам ДБР, спільно із військовою контррозвідкою СБУ, за сприяння ГУНП у Харківській області, вдалося оперативно встановити зрадника, який очолив так званий поліцейський відділок окупаційної влади у Балаклії.

Раніше зрадник був одним із керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти – добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційного відділку.

Після того, як Збройні сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої лнр. Але цього зробити не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ.

Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.