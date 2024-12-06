Голова МЗС Норвегії висміяв виступ путінського Лаврова в ОБСЄ

Російська Федерація (РФ) під час вторгнення в Україну порушила ключові засади міжнародних відносин. Виступ голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергія Лаврова під час засідання Ради міністрів ОБСЄ нагадує “свідчення з паралельного всесвіту”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Норвегії Еспена Барта Ейде під час пленарної сесії Ради міністрів ОБСЄ на Мальті.

За словами Ейде, Росія порушила кожен із принципів Гельсінського заключного акта й Статуту Організації Об’єднаних Націй (ООН).

“Тому що, пані та панове, правило номер один у міжнародних відносинах звучить так: не вторгайся і не окуповуй інші країни. Ти повинен поважати суверенну рівність. Ти повинен поважати територіальну цілісність інших держав. Це саме те, чого Росія не робить”, – заявив міністр.

У контексті вищезгаданих принципів, як додав Ейде, слова Лаврова схожі на “свідчення з паралельного всесвіту”.

Зокрема зауважив, що союзники Києва підтримують Україну у її боротьбі за власну незалежність, а також принципи, які усі поділяють.

Засідання ОБСЄ

З 4 по 5 грудня на Мальті відбувалось 31-ше щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Під час засідання був також особисто присутній й Лавров. Це було його першою поїздкою до країни-члена Європейського союзу (ЄС) після початку повномасштабної війни на території України.

Голова МЗС України Андрій Сибіга, своєю чергою, не слухав виступу Лаврова, оскільки залишив залу пленарних засідань ОБСЄ перед початком промови російського колеги. Його приклад наслідували кілька іноземних міністрів і дипломатів.