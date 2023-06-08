Сім’ям знищених в Україні окупантів-тюменців подарують квитки до цирку. Списки складє військкомат

Сім’ям мобілізованих із Тюменської області РФ видали квитки до цирку на виставу, яка відбудеться у червні. Проходки отримали діти, чиї батьки загинули при вторгненні в Україну.

Про це повідомляє регіональне видання 72.ru.

— Я чула, що видавали квитки до цирку. І лише сім’ям мобілізованих, хто загинув у “СВО”, – розповіли журналістам власні джерела.