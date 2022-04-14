Керівника пожежного загону з Донеччини підозрюють у державній зраді

Державне бюро розслідувань повідомило підозру в державній зраді Володимиру Борлову.

Про це свідчать повістки, опубліковані на сайті Офісу генпрокурора.

Борлов був керівником 25 пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Йому інкримінується державна зрада шляхом переходу на бік ворога у період воєнного конфлікту.

Кримінальне провадження зареєстрували ще 13 березня.

Борлова викликають на 19, 20, 21 квітня до слідчого відділу ДБР, що розміщується у місті Дніпро, для вручення повідомлення про підозру та інших процесуальних дій.

Раніше Борлов з’явився у списку колаборантів, який оприлюднив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Самостійно перейшов на бік окупантів, забезпечив їх медіа супроводженням, продовжує пильну співпрацю. Агітує та забезпечує перехід рятувальників на бік російських окупантів. До того – така ж публічна проукраїнська позиція», — зазначалося у списку. // Судовий репортер