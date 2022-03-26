Головне управління розвідки Міноборони публікує список воєнних злочинців з Бурятії
Кожен українець повинен знати їхні імена!
ГУР МО України здобуло список особового складу батальйонно-тактичної групи 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647) м. Кяхта Республіки Бурятія, що скоюють воєнні злочини проти народу України.
Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
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Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet