Головне управління розвідки Міноборони публікує список воєнних злочинців з Бурятії

Кожен українець повинен знати їхні імена!

ГУР МО України здобуло список особового складу батальйонно-тактичної групи 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647) м. Кяхта Республіки Бурятія, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України