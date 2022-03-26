Головне управління розвідки Міноборони публікує список воєнних злочинців з Бурятії

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Кожен українець повинен знати їхні імена!

ГУР МО України здобуло список особового складу батальйонно-тактичної групи 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647) м. Кяхта Республіки Бурятія, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

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Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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