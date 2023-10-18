Готував теракт у Києві ‒ агенту російських спецслужб повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру агенту російських спецслужб.

Йому інкриміновано незакінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, зберігання та передачу саморобного вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ майор рф, співробітник однієї зі спецслужб з позивним «Мексиканець».

У 2014 році агент прибув до тимчасово окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальних груп, які вестимуть підривну діяльність на території України.

Підозрюваний діяв під керівництвом російських кураторів. Відповідно до їх вказівок він завербував мешканку Луганська, яка мала вчинити підрив у центрі Києва.

Для здійснення теракту він спорядив жінку вибуховим пристроєм, розробив маршрут та організував виїзд до Києва.

Наприкінці 2014 року співробітники СБУ затримали її біля станції метро «Арсенальна», де жінка залишила сумку з трьома кілограмами тротилу та електродетонатором.

За оперативними даними, наразі підозрюваний агент перебуває на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини, де продовжує вести розвідувально-підривну діяльність проти України.

Його оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками СБУ в Донецькій та Луганській областях за координації Департаменту ЗНД СБУ.

Офіс Генпрокурора