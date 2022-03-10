ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України

Ця інформація була отримана від представників російських силових структур.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало дані про командирів зведеного загону військових Росгвардії від Чеченської Республіки.

Ця інформація була отримана від представників російських силових структур, які розуміють неминучість покарання та намагаються вийти на звʼязок з воєнною розвідкою України, повідомили на сайті ГУР.

«Зокрема, днями було отримано комплект матеріалів на командирів зведених загонів від Чеченської Республики. Матеріали були перевірені та підтверджені відповідними можливостями ГУР МО України. Через зрозумілі причини надаємо частину інформації по зазначених командирах, адаптовану з питань неможливості визначення джерела витоку інформації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 лютого через зону відчуження ЧАЕС на територію України прибув загон військових Росгвардії Росії зі складу військ національної гвардії Чеченської Республіки: батальйонів «Север» – командир Магомед Тушаєв (загинув), «Юг» – Хесейн Межидов та ОМОН «Ахмат-Грозный» – Анзор Бісаєв. Чисельність – понад 1200 осіб.