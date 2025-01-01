ГУР «привітало» росіян святковою кібератакою на «Лукойл»

Із 30 грудня по 1 січня 2025 року фахівці Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Як повідомляють джерела, основним обʼєктом атаки стали ресурси нафтової компанії “Лукойл”, яка бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Зокрема внаслідок атаки зазнали ураження цифрові ресурси компанії, у звязку з чим клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок.

Також атаковано цифрові ресурси смарт-терміналів “Евотор” (веб-сайт; особистий кабінет користувача; мобільний застосунок, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів “Честный знак”.

Як повідомляється, DDOS-атака зумовила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем. Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг підсилений періодом проведення DDOS атаки в святковий період.