ГУР України здобуло список льотчиків, які бомбардують українські міста і населення

Кожен українець повинен знати їхні імена!

Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м. Морозовськ. Вони бомбардують українські міста та цивільне населення.

Краще моліться, «лєтуни», щоб вам, як і вашим колегам, катапульту в літаку відключили! Бо якщо ви вже виконали хоч один злочинний наказ — начувайтеся!

А для кого це буде перший виліт — здавайтесь в полон, щоб не накликати кару Божу на себе та свою родину!

Слава Україні! Смерть ворогам!

Переглянути список можна за посиланням в коментарях

Головне управління розвідки Міністерства оборони України