Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 22:00 02.10.2025

Від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення.

Сьогодні окупанти завдали 47 авіаційних ударів, скинули 115 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1803 дрони-камікадзе та здійснили 3247 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. Від початку доби противник завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув вісім керованих авіабомб та здійснив 86 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Колодязі, Шандриголове, Торське, Греківка та у бік населеного пункту Дробишеве. Наші оборонці зупинили всі ворожі атаки.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Ямполя, Серебрянки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два бойові зіткнення. Загарбник намагався просунутися поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 36 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та в напрямку Покровська й Філії. Дотепер точаться три боєзіткнення. Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 114 окупантів, із них 75 – безповоротно. Також знешкоджено 13 безпілотних літальних апаратів та одну гармату, пошкоджено дві гармати і вісім місць укриття ворожої піхоти.

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував у районах населених пунктів Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове. Чотири ворожі атаки досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів П’ятихатки та Лобкове. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Малокатеринівка, Григорівка та Новоукраїнка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.

Слава Україні!

Підтримуйте українську армію!

Разом переможемо!

Генеральний штаб ЗСУ