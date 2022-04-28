Гутерреш: ООН готує процедуру виплати допомоги постраждалим від російського вторгнення українцям

Організація об’єднаних націй планує виплатити готівкою фінансову допомогу значній кількості українців – 2 млн постраждалим від російського вторгнення. Процедура проводитиметься у незвичних для організації умовах.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві. Він повідомив, що виплати постраждалим від російських фашистів українцям агенції ООН будуть здійснювати в координації з урядом України.

«Ми готові надавати готівкові виплати – до кінця травня 1,3 млн, до серпня – 2 млн осіб, але це буде в координації з українським урядом», — заявив Гутерреш.

Поза тим, що готівкові виплати постраждалим є стандартним інструментом ООН, в Україні ця процедура має особливість, зазначив Гутерреш. Річ у тому, що зазвичай Організація об’єднаних націй роздає гроші там, де уряд не здатен виконати цю діяльність. А в Україні функціонує і Кабмін, і система влади.

«Це нетипова для ООН гуманітарна операція, оскільки в Україні є уряд, що функціонує, і система влади. Тому наше завдання – не замінити, а підтримати уряд», — пояснив генсек ООН.

Гутерреш також зазначив, що окрім готівкових виплат українцям надаватимуть й іншу підтримку.

«Станом на зараз уже забезпечено надання гуманітарної допомоги 3,4 млн громадян в Україні, і ми готові та маємо намір охопити до кінця серпня 8,7 млн осіб», — заявив він.

Генеральний секретар ООН також назвав найгірший сценарій, в умовах якого гуманітарної допомоги до кінця року можуть потребувати 25 млн людей, та наголосив. що організація готова і до такого.

«Сподіваюся, цей сценарій залишиться на папері, але ми готові», – додав він. // OBOZREVATEL