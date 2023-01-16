Херсонщину за добу рашисти накривали вогнем 90 разів, троє людей загинули

Херсонщину за минулу добу російські війська накривали вогнем 90 разів, троє людей загинули, 14 – поранено.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у понеділок, 16 січня, у Telegram, пише УНН.

“За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 90 разів атакували Херсонщину. (…) Минулої доби через російську агресію 3 людини загинули, 14 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості”, – повідомив Янушевич.

Мирні населені пункти області, за даними голови ОВА, потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Янушевич вказав, що Херсон росіяни обстріляли 21 рази – атакували житлові квартали міста. “Ворог цілеспрямовано ударив по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури та житлових будинках”, – вказав голова ОВА.