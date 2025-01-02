Хто в ЗСУ може отримати офіцерські звання та керівні посади

Солдати, сержанти та старшини з досвідом і вищою освітою можуть отримувати офіцерські звання та призначатися на керівні посади в Збройних силах України

Військовослужбовці з вищою освітою рівня магістр і керівним досвідом у цивільному житті можуть призначатися на керівні посади у Збройних силах України, включно до категорії полковника. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

Повідомляється, що солдати, сержанти і старшини із досвідом роботи на керівних посадах не менше 2 років та освітою не нижче магістра можуть отримати звання молодшого лейтенанта та офіцерську посаду одночасно.

«Наша мета – залучати на офіцерські посади у ЗСУ тих, хто володіє управлінським досвідом. Ключовим фактором для призначення на керівні позиції мають бути практичні навички управління, а не лише роки служби чи звання», – підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.

Так, зміни передбачають, що для таких військовослужбовців більше не існує обмежень за штатно-посадовою категорією. Також до них не застосовуються вимоги щодо обов’язкового проходження курсу військової підготовки чи укладання додаткового контракту.

Крім того, військовослужбовці, які мають освіту бакалавра та пройшли курс підготовки офіцерів, також можуть отримати звання молодшого лейтенанта та зайняти відповідні офіцерські посади.

«Багато сильних фахівців мобілізувалися до війська. Раніше без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади. Ми маємо поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із крутим досвідом всі можливості для розвитку», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. // Главком