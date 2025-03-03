Іноземні компоненти виявлено в російській РСЗВ «Торнадо-С»

У досліджених зразках керованих реактивних снарядів системи залпового вогню “Торнадо-С”, що були застосовані державою-агресором росією проти України, виявлено одночасне використання двох волоконно-оптичних гіроскопів:

● ТИУС500 виробництва російського ТОВ “НВК “ОПТОЛІНК”;

● виріб іноземного виробництва без маркування виробника, що має індикаторні пломби китайською мовою та візуальну схожість з гіроскопами AgileLight китайського виробника BWSENSING.

Використання двох гіроскопів одночасно має на меті підвищити точність ураження завдяки отриманню двох масивів інформації щодо поточного положення об’єкта в просторі.

Іноземний та російський пристрої мають подібну будову: до складу входять три кільцевих інтерферометра Саньяка, розміщених у трьох ортогональних осях, та плати електроніки.

Електроніка російського блоку зібрана на базі програмованої вентильної матриці (FPGA) Altera Cyclone (США), блоку іноземного виробництва – на мікроконтролері STMicroelectronics(Швейцарія).

Окрім цього, російський блок містить компоненти виробників з США (Analog Devices, National Semicondictor, Maxim Integrated), КНР (Panwoo Equipment Consulting, Mornsun), Швейцарії (STMicroelectronics), Великобританії (Golledge Electronics).

Повний перелік компонентів та їх фото вже опубліковано на порталі War&Sanctions.

Загалом портал містить вже понад 18 тисяч об’єктів та суб’єктів у десяти розділах.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України