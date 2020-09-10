«Инспекция» позиций ВСУ временно отменяется из-за новых наглых требований РФ и ее марионеток

Инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.

Источник: письмо представителя Украины в ТКГ Леонида Кравчука в ОБСЕ, собеседник «Украинской правды» в Офисе президента, «Интерфакс-Украина»

Прямая речь источника: «Инспекции сегодня не будет. Она не переносится, а пока временно отменяется».

Детали: В распоряжение УП попал документ, который объясняет причину.

Совместная проверка отменяется по просьбе украинской стороны, так как российская сторона и приглашенные из ОРДО представители выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9 сентября, в частности:

— посещение новых точек;

— осуществление фото- и видеофиксации;

— подписание совместного протокола.

Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования «грубо нарушают достигнутые 9 сентября договоренности».

В связи с этим представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук обратился к ОБСЕ с просьбой отложить инспекцию.

Украинская правда