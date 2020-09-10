«Истерика у оккупантов»: в Минобороны рассказали, почему сорвалось «инспектирование» в районе Шумов

Инспекция в районе Шумов Донецкой области не может быть проведена сегодня на фоне требований и претензий с другой стороны — фактического отказа России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО придерживаться достигнутых договоренностей.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны, передает УНН.

В МОУ указали, что «для представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО и для России было неожиданным то, что Украина согласилась на демонстрацию реальных фактов в районе населенного пункта Шумы Донецкой области для окончательного опровержения любых фейков о якобы нарушениях договоренностей о режиме прекращения огня из-за позиций наших войск».

«Украина как исключение, разово и чисто технически согласилась на инспектирование в районе Шумов. Формат этой миссии требует отсутствия каких-либо попыток пропиариться: проверку должен провести представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения. Форма — в гражданском, состав участников — без одиозных представителей незаконных вооруженных формирований, характер события — без пиара. Украина обратилась также с требованием зеркально проверить и районы, где мониторинговая миссия действительно фиксировала нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Конструктивная и основана на здравом смысле позиция Украины вызвала фактически истерику у оккупантов», — говорится в сообщении.

Как указано, «готовность Украины обсуждать на указанной основе формат инспекции, а также отсутствие прописанных условий инспектирования получили в ответ от другой стороны — хаотичное метание».

«По состоянию на утро сегодня мы услышали кучу новых требований и претензий, противоречащих друг другу, нарушающих договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, и еще больше унижающие ОБСЕ как нейтрального и объективного посредника. Делаем вывод, что на самом деле представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО и их «крыша» в Москве прекрасно понимают — инспектирование еще раз доказало бы лживость всего того, что звучало из Донецка в течение нескольких недель по району у Шумов. Именно поэтому они начали предлагать совсем другие точки для инспектирования», — добавили в Минобороны.

Карантин, как отмечается, также влияет на детали того, как могла бы состояться инспекция в районе Шумов.

«Учитывая все это — фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО придерживаться достигнутых договоренностей и работать на основные здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения — констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области не может быть проведена сегодня», — отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что «ответственность за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе полностью остается на российской стороне, которая имеет полный контроль над незаконными вооруженными формированиями в ОРДЛО».

«Ключевым приоритетом для Украины остается сохранение жизней наших военных и гражданских. Мы готовы делать все для того, чтобы перейти от режима прекращения огня к устойчивому миру. Но это может быть только движение двух сторон — Россия также должна пройти свою часть этого пути», — подытожили в МОУ.

Напомним, инспекция украинских позиций с участием представителей ОРДЛО у поселка Шумы под Горловкой, запланированная на 10 сентября, отсрочена — оккупанты коренным образом изменили свою позицию относительно договоренностей, сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.