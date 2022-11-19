Із російського полону повернулись троє морських піхотинців
Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.
Троє морських піхотинців повернулись з російського полону.
“З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України”, – йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.
Також сказано, що Військово-морські сили України вкотре доводять, що гасло “Своїх не полишаємо” для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону. // УНІАНTweet