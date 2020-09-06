Помер бойовик причетний до розстрілів у Слов’янську

На окупованій території помер бойовик незаконних формувань Олександр Зюбанов, якого ЗМІ називали причетним до так званих “військових трибуналах” у Слов’янську, що ухвалювали страти людей.

Про це пише Український Мілітарний Портал з посиланням на інформаційні ресурси окупантів.

Бойовик з позивним “Зубр” з 2014 року воював на Донбасі проти українських сил. Повідомляється, що Зюбанов помер від проблем зі здоров’ям.

У липні 2020 року журналісти “Радіо Свободи” оприлюднили імена бойовиків, які влаштовували позасудові розстріли.

В оприлюдненому розслідуванні встановлені особи й нові біографічні дані сімох із дев’яти чоловіків, які служили в так званих “військових трибуналах” у Слов’янську, що ухвалювали страти.

Усередині будівлі СБУ у Слов’янську 7 липня 2014 року, через два дні після того, як Ігор Гіркін і підтримувані Росією бойовики покинули місто, залишивши після себе документи «трибуналу»

Трибунали заснував Ігор Гіркін, ексслужбовець ФСБ Росії, більш відомий як “Стрєлков”. Допомагали Гіркіну у цих “військових трибуналах” щонайменше 9 осіб, які ухвалювали смертні вироки.

Нагадаємо, уряд України вважає Гіркіна російським агентом і звинувачує його у воєнних злочинах. Мешканця Слов’янська Олекся Пічку розстріляли через звинувачення сусіда у крадіжці.

Ще двох українців, які воювали на боці бойовиків – Дмитра Славова і Миколу Лук’янова – заарештували їхні ж товариші по зброї.

Документ зліва – наказ про страту Олексія Пічка. Його видав Ігор Гіркін, російський командувач підтримуваних Москвою сепаратистів, які захопили українське місто. Справа – підписаний Гіркіним наказ про страту Дмитра Славова і Миколи Лук’янова, які воювали на боці підтримуваних Росією сепаратистів.

Є дані, що принаймні ще троє інших чоловіків, не згаданих у знайдених документах, імовірно, були страчені “трибуналом Гіркіна”.

У травні 2020 року “Стрєлков” заявив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, що у квітні 2014 року наказав стратити 42-річного члена міськради Горлівки Володимира Рибака, який намагався замінити прапор сепаратистів на будинку міськради на український прапор.

На цих сторінках можна побачити вирок про визнання невинним українця, якому напередодні висунули обвинувачення у державній зраді за те, що він світив ліхтариком під час артилерійської перестрілки з київськими силами. Таким чином він нібито здав позиції сепаратистів. Членів «трибуналу» можна ідентифікувати тут лише за прізвиськами.

Іще двоє страчених – студенти, 19-річний Юрій Поправка і 25-річний Юрій Дяковський.

Поплічники Гіркіна:

Віктор Юрійович Аносов, прізвисько “Нос”, 54 роки,

В’ячеслав Анатолійович Апраксімов, прізвисько “Балу”, 55 років,

Михайло Олександрович Ніколаєв, прізвисько “Сєдой”, 42 роки,

Юрій Володимирович (прізвище невідоме), прізвисько “Адвокат”,

Олександр Вікторович Зюбанов, прізвисько “Зубр”, 45 років,

Сергій Іванович Трифонов, прізвисько “Трифон”,

Павло Олександрович Воловий, прізвисько “Бєшений”, 41 рік,

Сергій Анатолійович Здрилюк, прізвисько “Абвер”, 48 років,

Сергій Анатолійович Здрилюк, прізвисько “Абвер”, 48 років,

Прізвисько “Берія”, ім’я невідомо.

За словами одного колишнього затриманого, який знав про “трибунали” і страти у Слов’янську і слова якого наводяться у доповіді Ґосєвської, страти відбулися пізно вночі: “Жертвам зав’язали очі, а голови замотали фольгою, перш ніж стратити (…) Потім їх вбили пострілом у потилицю з автоматичної зброї”.