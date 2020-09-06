Помер бойовик причетний до розстрілів у Слов’янську
На окупованій території помер бойовик незаконних формувань Олександр Зюбанов, якого ЗМІ називали причетним до так званих “військових трибуналах” у Слов’янську, що ухвалювали страти людей.
Про це пише Український Мілітарний Портал з посиланням на інформаційні ресурси окупантів.
Бойовик з позивним “Зубр” з 2014 року воював на Донбасі проти українських сил. Повідомляється, що Зюбанов помер від проблем зі здоров’ям.
У липні 2020 року журналісти “Радіо Свободи” оприлюднили імена бойовиків, які влаштовували позасудові розстріли.
В оприлюдненому розслідуванні встановлені особи й нові біографічні дані сімох із дев’яти чоловіків, які служили в так званих “військових трибуналах” у Слов’янську, що ухвалювали страти.
Трибунали заснував Ігор Гіркін, ексслужбовець ФСБ Росії, більш відомий як “Стрєлков”. Допомагали Гіркіну у цих “військових трибуналах” щонайменше 9 осіб, які ухвалювали смертні вироки.
Нагадаємо, уряд України вважає Гіркіна російським агентом і звинувачує його у воєнних злочинах. Мешканця Слов’янська Олекся Пічку розстріляли через звинувачення сусіда у крадіжці.
Ще двох українців, які воювали на боці бойовиків – Дмитра Славова і Миколу Лук’янова – заарештували їхні ж товариші по зброї.
Є дані, що принаймні ще троє інших чоловіків, не згаданих у знайдених документах, імовірно, були страчені “трибуналом Гіркіна”.
У травні 2020 року “Стрєлков” заявив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, що у квітні 2014 року наказав стратити 42-річного члена міськради Горлівки Володимира Рибака, який намагався замінити прапор сепаратистів на будинку міськради на український прапор.
Іще двоє страчених – студенти, 19-річний Юрій Поправка і 25-річний Юрій Дяковський.
Поплічники Гіркіна:
- Віктор Юрійович Аносов, прізвисько “Нос”, 54 роки,
- В’ячеслав Анатолійович Апраксімов, прізвисько “Балу”, 55 років,
- Михайло Олександрович Ніколаєв, прізвисько “Сєдой”, 42 роки,
- Юрій Володимирович (прізвище невідоме), прізвисько “Адвокат”,
- Олександр Вікторович Зюбанов, прізвисько “Зубр”, 45 років,
- Сергій Іванович Трифонов, прізвисько “Трифон”,
- Павло Олександрович Воловий, прізвисько “Бєшений”, 41 рік,
- Сергій Анатолійович Здрилюк, прізвисько “Абвер”, 48 років,
- Сергій Анатолійович Здрилюк, прізвисько “Абвер”, 48 років,
- Прізвисько “Берія”, ім’я невідомо.
За словами одного колишнього затриманого, який знав про “трибунали” і страти у Слов’янську і слова якого наводяться у доповіді Ґосєвської, страти відбулися пізно вночі: “Жертвам зав’язали очі, а голови замотали фольгою, перш ніж стратити (…) Потім їх вбили пострілом у потилицю з автоматичної зброї”.Tweet