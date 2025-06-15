Ізраїль атакував в Ірані 170 цілей: знищені стратегічні об’єкти

Ізраїльські ракети влучили по стратегічних об’єктах в Ірані. Ударів зазнали заводи, пов’язані з оборонною та енергетичною інфраструктурою.

Ізраїль заявив про масштабну операцію проти Ірану, в межах якої було атаковано понад 170 цілей, пов’язаних з військовою та ядерною інфраструктурою країни.

Речник Армії оборони Ізраїлю Авічай Адраї заявив, що в операції взяли участь близько 50 винищувачів.

Удари було завдано по більш як 720 об’єктах, які входять до системи оборони Ірану або мають відношення до його ядерної програми.

Ізраїльські винищувачі, за інформацією з відкритих джерел ЗМІ, пролітали над Тегераном у нічний час. У соцмережах з’явилися повідомлення про вибухи та авіаактивність.

Водночас іранська сторона заявила, що більшість загиблих унаслідок атак – цивільні, зокрема жінки й діти. Точна кількість жертв поки не оприлюднена.

Крім того, Ізраїль оголосив евакуацію мешканців у районах, розташованих поблизу іранських об’єктів, які можуть стати цілями у відповідь.

Окремо стало відомо про удари по об’єктах, пов’язаних із Міністерством оборони Ірану. Зокрема, мова йде про центр в місті Ісфахан – деталі пошкоджень уточнюються.

Також зафіксоване влучання по заводу Shiraz Electronics у місті Шираз, який виготовляє радари та електроніку для військових. За даними CNN, об’єкт було знищено.

Усього, за даними армії оборони Ізраїлю, з п’ятниці завдано близько 250 ударів по 720 цілях на території Ірану.