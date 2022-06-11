Про це народна депутатка повідомила у Twitter.

Local workers clear a piece of wreckage from Malaysia Airlines flight MH17 near the village of Hrabove after the plane was shot down over Ukraine in 2014, killing everyone on board.

Як стало відомо раніше, Boeing-777 був збитий в небі над Донбасом 17 липня 2014 року проросійськими бойовиками, які запустили в нього ракету. Усі 298 пасажирів літака загинули.

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі чотирьом росіянам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року. Водночас Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Сьогодні, 11 червня, нардепка Леся Василенко повідомила, що суд в Нідерландах визнав чотирьох російських військовослужбовців винними у навмисному збитті пасажирського літака. Вона зазначила, що злочинці несуть відповідальність за загибель 298 осіб. Вирок, за її словами, має бути винесеним до кінця 2022 року.

Букви