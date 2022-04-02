Факти знищення чоловічого населення Бучі підтвердив журналіст Дмитро Комаров (відео)

Відомий український ведучий та журналіст Дмитро Комаров показав відео зі звільненої Бучі.

За його словами, побачене ним збігається з оповіданнями – рашисти знищували чоловіче населення віком від 18 до 60 років, пише УНН.

«Бідні люди. Ми їхали, бачили неймовірну кількість мирних жителів мертвих на дорогах. Молоді, літні. Видно, що люди їхали велосипедом, відбувалася детонація і вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста. Дуже багато тіл… Я на власні очі бачив, десь за кілометр звідси лежать тіла молодих хлопців. У них зв’язані руки і прострілена голова. Одягнений капюшон або шапка. Це збігається з тим, що мені розповідали — знищували чоловіче населення 18-60. Усіх молодих, здорових просто розстрілювали», — сказав журналіст на відео.

За його словами, у місті багато мін, залишених окупантами.

На даний момент у місті працює поліція та спецсназ – проходить зачистка та перевірка.