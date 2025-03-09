Україна підписала меморандум з виробником IRIS-T
Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence. Це виробник системи IRIS-T, яка є важливою частиною протиповітряного щита України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
“Захист українського неба та міст – наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони”, – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.
Він зазначив, що Меморандум також передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.
Умєров підсумував, що Міноборони продовжує розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему.
Нагадаємо, що раніше сьогодні ЗСУ показали дрон-рушницю Lucky Strike, яка може знищувати ворожі безпілотники.