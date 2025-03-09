Україна підписала меморандум з виробником IRIS-T

“Захист українського неба та міст – наш пріоритет. Підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони”, – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що Меморандум також передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі.

“Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони”, – підкреслив міністр.

Умєров підсумував, що Міноборони продовжує розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему.