Прокуратура в апеляційному суді відстояла вирок терористці так званої «ДНР» «Багірі»

За принципової позиції Рівненської обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок 53-річній громадянці України, яку визнано винною у державній зраді та сприянні діяльності терористичній організації (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

У суді прокурором доведено, що жителька Донецька Олена Моїсеєнко («Багіра»), діючи з ідеологічних мотивів, з метою підриву територіальної цілісності та обороноздатності України, у 2017 році, разом з іншими особами створила мережу інформаторів. Агенти цієї мережі збирали дані щодо переміщення підрозділів та військової техніки Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, задіяних у проведенні ООС/АТО на території Донеччини.

Зібрану інформацію «Багіра» передавала представникам спецслужб рф та незаконним збройним формуванням так званої «ДНР» для проведення артилерійських обстрілів позицій українських бійців на території Донецької області. Пізніше жінка висловлювала бажання та готовність створити власний підрозділ.

У квітні цього року Рівненський міський суд засудив коригувальницю до 13 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй майна.

Не погоджуючись із таким рішенням суду захисник «Багіри» оскаржив його в апеляційному порядку. Втім, Рівненський апеляційний суд пристав на доводи прокурора і залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури