Аваков повідомив, що суд в Італії зняв всі обвинувачення з нацгвардійця Марківа
Віталій Марків сьогодні виступив у суді із заключним словом. Суд взяв перерву до 18:30 за італійським часом (19:30 за київським часом) після чого виніс рішення щоб з нього зняли всі обвинувачення.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває на засіданні суду. «Маркив свободен! Огромная победа Украині!» — написал Аваков в Твиттере
Рішення було ухвалено щойно. Зараз триває оформлення необхідних документів.
Судові слухання в справі Марківа тривали три роки.
Апеляційний процес у справі Марківа розпочався 29 вересня.Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.
У Мілані 29 вересня відбулося перше засідання апеляційного суду у справі Віталія Марківа. Сторона захисту, яку ведуть кращі італійські адвокати Рафаелі Делла Валле і Нікколо Бертоліні Клерічі, наполягають на невинуватості Віталія Марківа, який ніяк не міг бути причетний до загибелі Андреа Рокеллі.
1 жовтня у Мілані пройшло чергове засідання по апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Українська сторона в чергове підкреслила, що рішення суду першої інстанції по справі Марківа – абсурдне і ми розраховуємо на долучення матеріалів української сторони до справи.
На третьому засіданні 15 жовтня апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість
23 жовтня в Мілані продовжилось засідання апеляційного суду по справі нацгвардійця. На засіданні, сторона захисту пред’явила суду присяжних факти, що свідчать про непричетність Віталія до загибелі італіїського журналіста Андреа Рокеллі.