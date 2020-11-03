Аваков повідомив, що суд в Італії зняв всі обвинувачення з нацгвардійця Марківа

Віталій Марків сьогодні виступив у суді із заключним словом. Суд взяв перерву до 18:30 за італійським часом (19:30 за київським часом) після чого виніс рішення щоб з нього зняли всі обвинувачення.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває на засіданні суду. «Маркив свободен! Огромная победа Украині!» — написал Аваков в Твиттере