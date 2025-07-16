Ізраїль вдарив по президентському палацу і Генштабу Сирії
Кац наголосив, що удари продовжаться, поки сирійська армія не вийде із Сувейди
Ізраїль обстріляв президентський палац і будівлю сирійського Генерального штабу в Дамаску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.
«Почалися сильні удари», – написав Кац. За його словами, удари продовжаться, поки сирійська армія не вийде із Сувейди.
Після двох днів зіткнень, 15 липня, сирійські урядові війська почали входити до Ес-Сувейду, переважно друзьке місто на півдні Сирії. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, очевидців та друзьких груп, урядові війська втрутилися, заявивши про бажання владнати ситуацію в регіоні. Однак є інформація, що вони взяли участь у бойових діях проти угруповань друзів на боці бедуїнів.
Після заходження військ Дамаска ізраїльська армія завдала ударів по об’єктах сирійського уряду в Ес-Сувейді. Як заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, їхня мета – «зберегти південний захід сирійської території у статусі демілітаризованої зони». Він заявляє, що не можна дозволити, щоб тут «було створено другий Ліван».
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